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Dünya

Komşuyu tedirgin eden olay! 160 kule hedef alındı

Irak'ta yıl başından bu yana 160 elektrik iletim kulesi ile hattına saldırı düzenlendi.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 17:16 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:20
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Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıları düzenleyen gruplara ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta özellikle son haftalarda ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırılarda artış yaşanıyor. Bu durum sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasına ve hizmet yetersizliği nedeniyle halkın protestolarına neden oluyor.

Ülke makamları saldırıların çoğunun arkasında terör örgütü DEAŞ militanlarının olduğunu savunuyor.

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