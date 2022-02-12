Komşuyu telaş sardı! Türk İHA'larına karşı çözüm için arayışına geçtiler

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:41

Yerli ve milli imkânlara üretilen Türk İHA'larının üstünlüğü Yunanistan'ı telaşa geçirdi. Türk S/İHA'larının üstünlüğüne karşı Yunan basınına da yer alan haberlere göre, Atina'nın İsrail ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

"HEM İHA, HEM DE FÜZELERİ DURDURABİLİR"

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.