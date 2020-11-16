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Dünya

Konaşenkov: Askerlerimiz konuşlandı, operasyon tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran Konaşenkov, “Ateşkes, ‘güney' sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey' sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:38
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Konaşenkov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi verdi. Ateşkesin tüm temas hattında tamamen sağlandığını kaydeden Konaşenkov, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının konuşlandırılmasına yönelik operasyonun tamamlandığını belirtti.

Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran Konaşenkov, “Ateşkes, ‘güney’ sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey’ sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, 10 Kasım’dan bu yana Rusya’dan toplam 140 uçak seferi yapılarak Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin ve askeri araçlarının getirildiğini sözlerine ekledi.

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