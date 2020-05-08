İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1037
  • EURO
    7,7231
  • ALTIN
    392.229
  • BIST100
    98398.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Cumhuriyeti'nde yıldırım düştü: 20 ölü
Dünya

Kongo Cumhuriyeti'nde yıldırım düştü: 20 ölü

Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'in banliyösü Kintele'de yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 03:39 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 03:39
ABONE OL

Kintele Belediye Başkanı Stella Mensah Sassou Nguesso, yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğünü ve oluşan yüksek voltajın 20 kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Nguesso çok sayıda kişinin de yaralandığını ve yaralıların bölgedeki Talangai Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Bazı görgü tanıkları ise oluşan yüksek voltajın evlere ve sokaktaki su birikintilerine isabet ettiğini can kayıplarının buralarda yaşandığını ifade etti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo Cumhuriyeti’nde yağış sezonunda sık sık yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor, birçok ev ve iş yeri zarar görüyor.

Bilecik Sevgi Evleri'ndeki çocuklarda 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.