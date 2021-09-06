İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2021 Pazartesi / 29 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2799
  • EURO
    9,8332
  • ALTIN
    485.262
  • BIST100
    1474.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Aynı zamanda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ziyaret ilk olma öneminde sahip.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:24
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca, Afrika'daki güncel gelişmeler ile 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.