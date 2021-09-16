Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hedasi Barajı krizine Afrikalı bir çözüm bulmaya kararlıyız

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 07:49

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Pen'apala, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden sürdürme çabaları kapsamında ikinci durağı Sudan'a geldi.

Başkent Hartum'a ulaşan Pen'apala, havalimanında yaptığı açıklamada, Afrika Birliği (AFB) Dönem Başkanı KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" sloganını yerine getirerek, baraj krizine bir çözüm bulma çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

KDC Dışişleri Bakanı, bu turunun, Sudan, Mısır ve Etiyopya'yla istişare etmek, ülkelerdeki tutumları araştırmak ve KDC'nin başkenti Kinşasa'da yapılan müzakereleri sürdürmek için gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ise ülkesinin, kıyıdaş ve yukarı havza ülkelerinin çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakere turlarına iyi niyetle katıldığını belirtti.

Önceki müzakere turlarının yönteminin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mehdi, "Sudan, Afrika Birliği liderliğindeki müzakere sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatma arzusunda." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongolu Bakanın, Mehdi'ye, KDC Cumhurbaşkanlığı ve Afrika Birliği Komisyonundan ortak uzman ekip tarafından hazırlanan, üç ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan ve varılmayan noktalar ile üzerinde durulması gereken konuların özetini içeren bir belge teslim ettiği, aynı belgenin Mısır ve Etiyopya'ya da teslim edileceği kaydedildi.

- "Her an müzakerelere dönmeye hazırız"

Bakan Pen'apala, Hartum'a gelmeden önce Etiyopya'yı ziyaret edip mevkidaşı Demeke Mekonnen ile bir araya gelmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mekonnen, ülkesinin Mısır ve Sudan ile baraj müzakerelerine her an dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün, üç ülkeyi bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için Afrika Birliği liderliğindeki müzakereleri sürdürmeye çağıran bir başkanlık bildirisini oy birliğiyle kabul etmişti.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.