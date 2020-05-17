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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu Zambiya sınırı boyunca konuşlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Zambiya sınır hattına yakın bölgelere asker konuşlandırdığını açıkladı.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 07:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 07:19
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Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi’nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Aimé Ngoy, Zambiya’nın, Moba bölgesindeki Kibanwa ve Kalubamba köylerini işgal girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Aimé Ngoy, sorunu diplomatik yollarla çözmek istediklerini ve savaş seçeceğini düşünmediklerini belirterek, Kongo ordusunun Zambiya sınırına kendi vatandaşlarının güvenliği için konuşlandığını söyledi.

Zambiya, KDC bağımsızlığını ilan etmeden önce (1960) Kibanwa köyünün kendi topraklarının parçası olduğunu iddia ediyor.

Geçen mart ayında iki ülkenin orduları, Zambiya'nın tartışmalı köyü ele geçirme girişiminden sonra karşı karşıya gelmiş, çıkan çatışmada iki Kongo ve iki Zambiya askeri hayatını kaybetmişti.

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