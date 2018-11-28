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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı, 10 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) ülkenin doğusunda 10 sivili öldürdüğü belirtildi.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, ayrılıkçılar Beni kentindeki iki ayrı mahalleye saldırarak 10 sivili öldürdü ve birçok ev ile iş yerini yağmalayıp ateşe verdi. Güvenlik güçleri, bölgeye intikal ederek ayrılıkçıları püskürttü ve çıkan çatışmalarda 1 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi.

Öte yandan yaklaşık 10 gün önce aynı kentte, ayrılıkçıların sivillere saldırması üzerine KDC ordusu ile Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri bölgeye gelerek ayrılıkçılarla çatışmıştı. Çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetmiş 50'den fazla asker yaralanmıştı.

Ülkenin doğusu, zengin mineral kaynakları nedeniyle kontrolü ele geçirmeye çalışan birçok silahlı grubun çatışmalarına sahne oluyor.

Öte yandan, ülkenin doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında şimdiye kadar 241 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalar nedeniyle sağlık yetkilileri bölgedeki salgına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

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