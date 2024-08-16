Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: İsyancılar 16 sivili öldürdü

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyeleri ile hükümet yanlısı milisler arasındaki çatışmalarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 7 sivilin uğradıkları saldırı sonucunda, 9 sivilin de ateşe verilen bir araçta öldüğünü belirtti.

Diğer yandan, bu olayın 4 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesin sürdürülebilirliği konusunda endişelere neden olduğu ifade edildi.

Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, bölgede 4 Ağustos gece yarısı itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu'nun Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesmişti.

RUANDA VE KDC ARASINDA KRİZ

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC, savaşın eşiğine geldi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçluyor, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23, Ruanda'yı yöneten Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.