İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2592
  • EURO
    18,0213
  • ALTIN
    1003.54
  • BIST100
    2508.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'da çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti
Dünya

Kongo'da çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda süren çatışmalar nedeniyle son 3 günde 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 00:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalardan dolayı son 3 günde en az 25 bin kişi yerinden edildi.

Pazar sabah Bunagana kentinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında başlayan çatışmalar nedeniyle bölgede binlerce kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Ülkenin doğusunda haftalardır süren, Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar sonucu, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 100 bini aştı.

KDC ordusundan dün yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Bunagana kentinin kontrolünü ele geçirdiği doğrulanmıştı.

Bunagana çevresindeki çatışmalar devam ediyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.