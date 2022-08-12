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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan altın madenine isyancıların düzenlediği saldırıda 2'si Çinli 5 işçi hayatını kaybetti.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 18:51 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Bwanga köyünde bulunan altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Çinli, 3 Kongolu işçi hayatını kaybetti.

CODECO üyesi isyancılar 4 Çinli işçiyi de kaçırdı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

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