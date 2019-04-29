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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 865'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yılın temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 865'e yükseldi.

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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 439 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 373'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında Temmuz 2018'den bu yana 865 kişi öldü, virüsü taşıyan 410 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde halen 98 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

100 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 106 bin 904 kişiye aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü. 

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