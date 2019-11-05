Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gazeteci infazı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, Ebola konusunda farkındalığı artıran çalışmalarıyla tanınan bir gazeteci evinde öldürüldü. Papy Mumbere Mahamba, Lwebma’daki evinde, kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların, Mahamba’yı öldürdüğü, karısını yaraladığı, evlerini de ateşe verdiği belirtildi. Mahamba’nın yerel bir radyo kanalında, Ebola konusunda farkındalığı artırmaya amaçlayan bir programın sunuculuğunu yaptığı ifade edildi. Dünyanın en kötü ikinci Ebola salgınının yaşandığı Kongo Cumhuriyeti’nde virüsle mücadele için çalışan kişilerin sıklıkla hedef alındığı, sağlık merkezlerine ve Ebola salgınını durdurmak için çalışan kişilere onlarca kez saldırıldığı belirtiliyor.