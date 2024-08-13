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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar sivilleri hedef aldı: Ez az 12 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde sivilleri hedef alan isyancıların saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 16:02 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar sivilleri hedef aldı: Ez az 12 ölü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, eyaletin Mukonia köyündeki sivillere silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bazı köylülerin de kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • isyancı
  • saldırı

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