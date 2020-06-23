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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 2'si asker 21 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) düzenlediği saldırılarda 2'si asker 21 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Haziran 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:45
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Ulusal basındaki haberlere göre, ADF isyancıları, Beni ve Ituri vilayetlerindeki yerleşim yerleri ve güvenlik güçlerine yönelik 3 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 2’si asker 21 kişi yaşamını yitirdi.

ADF mensubu olduğu belirtilen silahlı saldırganlar, Beni’de 9 sivili, Ituri eyaletinin Irumu kentinde ise 10 sivili öldürdü.

Aynı grubun Güney Kivu bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırısında da 2 asker hayatını kaybetti.

- ÜLKEDE 20 YILDIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

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