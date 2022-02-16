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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 17 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinde, isyancıların düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:12
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Ulusal medyadaki haberlere göre, Djugu bölgesine, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Palalarla saldıran isyancılar, 5'i çocuk 17 sivili öldürdü.

Aynı bölgede, dün, Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) adlı isyancı grubun saldırısında da 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu ülkenin doğusu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de "askeri kuşatma" ilan etmişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım 2021'den bu yana bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplarla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların yaptığı saldırılarda, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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