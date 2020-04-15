Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 23 sivil öldü

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:01 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:01

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) eyaletteki Ndoki-Koli ile Dzathy köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 sivil yaşamını yitirdi.

İsyancılar, köyü yağmalayarak yüzden fazla keçiyi çaldı.

Ituri'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2017'den bu yana en az 700 sivil öldü

CODECO, aynı bölgedeki Djugu kentinde hazirandan bu yana saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO’nun eski lideri Justin Ngudjolo’nun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.