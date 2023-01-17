İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,756
  • EURO
    20,3363
  • ALTIN
    1157.23
  • BIST100
    5207.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

AA17 Ocak 2023 Salı 00:50 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu'da bulunan Spak Kilisesi'ne dün düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı 64'e yükseldi.

Saldırıyı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üstlendi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Bölgede, İslam devleti kurmayı amaçladığı ileri sürülen örgütün saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo
  • bombalı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.