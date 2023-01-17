Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye bombalı saldırıda ölü sayısı 14'e yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu'da bulunan Spak Kilisesi'ne dün düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı 64'e yükseldi.

Saldırıyı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üstlendi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Bölgede, İslam devleti kurmayı amaçladığı ileri sürülen örgütün saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.