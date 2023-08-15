Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onlarca isyancı öldürüldü

Ituri bölgesinde polis memuru Pecos Mboka, AA muhabirine, Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde isyancı gruplara karşı operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ordu birlikleri tarafından son 2 haftada yürütülen operasyonlarda 55 ADF üyesinin öldürüldüğünü belirten Mboka, operasyonların Mbingi, Makangwa, Mabuo, Moliso, Masia ve Masenze köylerinde yürütüldüğünü kaydetti.

Mboka, operasyonlarda hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini ancak bazılarının yaralandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.