AA 5 Ekim 2021 Salı 01:22 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 01:22

Ulusal medyadaki haberlere göre, İturi eyaletinin Lipri mevkisinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup arasında 2 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 21 sivil yaşamını yitirdi.



Çatışmaların sona erdiği, güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü sağladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.