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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seçim öncesi ateşkes kararı alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ordu ile silahlı gruplar arasında alınan ateşkes kararı, 2 hafta uzatıldı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seçim öncesi ateşkes kararı alındı
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Yerel basındaki haberlerde, KDC'deki çatışmalarda sağlanan ateşkesin 2 hafta uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

KDC'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla ordu arasında 11 Aralık'ta 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti.

- KDC SEÇİMLERİ

KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, ülke 20 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü doktor Denis Mukwege'nin de bulunduğu 26 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen oy kullanacak.

Avrupa Birliği (AB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini duyurmuştu.

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