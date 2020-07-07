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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar çatıştı: 12 ölü, 6 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusu Tanganyika'da yerli halk Pigmeler ve Bantular arasında çıkan çatışma sonucunda 12 kişinin öldü, 6 kişi yaralandı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 22:25 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 22:25
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Tanganyika Eyalet Hükümeti Sözcüsü Dieudonne Kamona, Pigmelerden oluşan "Hapa na Pale" (Burada ve Orada) adlı grup üyelerinin Bantuların yaşadığı Mugunga bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, 6 Pigme milis yaralanırken, 12 Bantu hayatını kaybetti.

Tanganyika vilayetinde yaklaşık 4 yıldır Pigmeler ve Bantular arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Pigmeler, Afrika kıtasının diğer yerel halklarından farklı bir hayat tarzı sürdükleri için Bantular başta olmak üzere, diğer yerli gruplarca sistematik ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Yaklaşık 5 bin yıldır bölgede yaşayan ve Afrika’nın en eski yerlileri arasında da gösterilen Pigmelerin milli park haline dönüştürülen ormanlarda yaşamalarına izin verilmemesi, bölgede sorun yaratan bir diğer faktör.

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