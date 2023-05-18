Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 530 sivil hayatını kaybetti

KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Ituri Ofis Direktörü Marc Karna, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancı grupların son dönemde saldırılarını artırdığını belirtti.

Karna, son iki ayda Ituri'deki saldırılarda 530 sivilin öldüğünü, en az 1 milyon kişinin ise yerinden edildiğini söyledi.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.