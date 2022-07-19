İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5287
  • EURO
    17,9886
  • ALTIN
    964.637
  • BIST100
    2501.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo, petrol ve doğal gaz sahalarını açık artırmaya çıkarıyor
Dünya

Kongo, petrol ve doğal gaz sahalarını açık artırmaya çıkarıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 30 petrol ve doğal gaz sahasını ay sonunda açık artırmaya çıkaracak.

AA19 Temmuz 2022 Salı 23:20 - Güncelleme:
ABONE OL

KDC Hidrokarbon Bakanı Didier Budimbu, 27 petrol ve 3 doğal gaz sahasında keşif yapılması izninin 28 ve 29 Temmuz'da başkent Kinşasa'da açık artırmaya çıkarılacağını bildirdi.

Uzun zamandır gündemde olan ve çevreci örgütlerin karşı çıktığı müzayedede, arama sahalarının sayısı gelen tüm tepkilere rağmen artırıldı.

Bazı petrol sahaları, yağmur ormanları içerisinde yer alırken, bazıları ise geniş turbalıklarda bulunuyor.

Çevreciler, binlerce endemik türün bulunduğu alanların yok edilmesine karşı çıkıyor.

Kıtanın en geniş ormanlık alanına sahip olması nedeniyle Afrika'nın "akciğeri" olarak bilinen KDC, zengin kobalt ve altın kaynaklarına da ev sahipliği yapıyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • petrol
  • doğal gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.