İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6085
  • EURO
    15,4983
  • ALTIN
    818.696
  • BIST100
    2041.43
Dünya

Kongo'da 14 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney Kivu eyaletinde isyancı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 22:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 22:49
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde bulunan Bibokoboko köyüne Mai-Mai Kata Katanga adlı isyancı grup silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile isyancı grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 14 isyancı etkisiz hale getirilirken, bölgede bulunan 4 sivil de yaşamını yitirdi.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup Mai Mai Kata Katanga, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo
  • isyancı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.