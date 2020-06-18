İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8591
  • EURO
    7,7244
  • ALTIN
    381.068
  • BIST100
    112442
Dünya

Kongo'da 15 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı 15 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:58
ABONE OL

KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) Ituri Bölge Sözcüsü Jules Ngongo, Ituri eyaletinin Irumu bölgesinde devam eden "Zaruba ya Ituri 2 Operasyonu" kapsamında CODECO'ya bağlı 15 isyancının öldürüldüğünü duyurdu.

Ngongo, FARDC’nin 8 Nisan’da başlattığı operasyonun devam edeceğini vurguladı.

Kentte, FARDC ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Ituri eyaletindeki siviller uzun suredir yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeyi terk etmeye başladı.

- ÜLKEDE 20 YILDIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC’de yaklaşık 1300 sivilin öldürüldüğünü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde halan sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini belirtilmişti.

MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.