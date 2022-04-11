İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6668
  • EURO
    15,9738
  • ALTIN
    921.365
  • BIST100
    2449.11
Dünya

Kongo'da 21 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:21
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Mangusu köyüne Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi. Köydeki birçok evi ateşe veren ADF üyeleri, 21 sivili öldürdü.

Saldırıdan sonra bölge sakinlerinin evlerini terk ederek Bunia kasabasına doğru hareket ettiği kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaklaşık 3 haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo
  • saldırı
  • sivil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.