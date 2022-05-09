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Dünya

Kongo'da altın madeni saldırısı: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir altın madenine düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Mambilidei kasabasında Kongo Kalkınma Kooperatifi (CODECO)üyeleri tarafından altın madenine saldırı düzenlendi. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybederken, Ituri Eyaleti Sivil Toplum Grupları Koordinatörü Jean Bosco saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "En az 50 sivil öldürüldü. Evler ateşe verildi. CODECO milisleri katliam yaptı" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göre, CODECO 2021'de 400'den fazla insanı öldürmüş, Ituri'de ve komşu Kuzey Kivu eyaletinde meydana gelen saldırılar nedeniyle hükümet, Mayıs 2021'de her iki şehirde kuşatma durumu ilan etmişti.

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