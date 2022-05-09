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Dünya

Kongo'da altın madenine saldıran isyancılar en az 36 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların maden sahasına düzenlediği saldırıda en az 36 sivil hayatını kaybetti.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Blanquette altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 36 sivil öldü.

Saldırı sonrasında kayıp işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo
  • altın madeni
  • isyancılar

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