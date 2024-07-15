İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0162
  • EURO
    36,0839
  • ALTIN
    2585.14
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'da askerler ile isyancılar arasında çatışma: 51 ölü
Dünya

Kongo'da askerler ile isyancılar arasında çatışma: 51 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı grup üyeleri ile askerler arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan olayda 51 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Kongo'da askerler ile isyancılar arasında çatışma: 51 ölü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwamouth bölgesine bağlı Kinsele kasabasında bulunan askeri mevzilere, "Mobondo" adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Askerler ile Mobondo üyeleri arasında çıkan çatışmada, 41 isyancı, 9 asker, 1 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede çatışmalar devam ederken, bölge sakinleri evlerini terk ederek komşu kasaba ve köylere sığınmaya başladı.

Kwamouth bölgesinin eski yerli halkı Tekeler ile bölgeye sonradan gelerek çiftçilik yapmaya başlayan Yakalar arasında 2022'de arazi yüzünden yaşanan çatışmaların ardından, Yakalar silahlanarak Mobondo adını verdikleri silahlı grubu kurdu.

Bölgenin eski yerlileri tarafından toplanmak istenen arazi vergilerine karşı mücadele veren Mobondo üyeleri, 2022'den bu yana birçok köye silahlı saldırı düzenleyerek, yüzlerce sivilin ve askerin ölümüne neden oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mart 2024'te Teke ve Yaka etnik gruplarının şeflerini bir araya getirerek ateşkes anlaşması imzalanmasına öncülük etmişti.

  • kongo
  • çatışma
  • isyancı grup

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.