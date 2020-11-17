Kongo'da bir parkta 29 ceset bulundu

AA 17 Kasım 2020 Salı 18:47 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 18:47

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Virunga Milli Parkı'nda 29 ceset bulunduğu belirtildi.

Kuzey-Kivu Eyaleti Vali Yardımcısı Marie Kahombo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin rutin devriye esnasında Virunga Milli Parkı'nda infaz edilen 29 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştığını bildirdi.

Kahombo, cinayetlerin sorumlusu olarak ise 1995'ten beri KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubu gösterdi.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.