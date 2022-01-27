Kongo'da çatışma! 33 asker hayatını kaybetti

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 22:41 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 22:41

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma şehrinin kuzeyinde bulanan Rutshuru bölgesinde, güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında salıdan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar biri albay, biri tabur komutanı 33 asker hayatını kaybetti.

Çatışmalardan dolayı bölge sakinlerinin evlerini terk ederek komşu şehirleri sığınmaya başladığı belirtiyor.

KDC'de isyancı gruplar ile hükümet arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri süren M23 hareketi, 2009'da orduya dahil edilen çoğu Tutsi etnik grubundan isyancıların 2012 baharında yeniden ayaklanmasıyla oluşmuş ve adını 23 Mart anlaşmasından almıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğu bölgesi, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.