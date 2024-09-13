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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe girişimi suçlamasıyla çok sayıda kişi idam cezasına çarptırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 22:10 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe girişimi suçlamasıyla çok sayıda kişi idam cezasına çarptırıldı
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BBC'nin haberine göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı.

Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.

DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti.

Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • darbe
  • asker

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