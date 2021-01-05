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Dünya

Kongo'da isyancılar halka saldırdı: 21 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 21 sivil öldü.

AA05 Ocak 2021 Salı 23:22 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 23:22
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Rwenzori bölgesinde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun düzenlediği saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti.

Beni Bölge Yöneticisi Donat Kibwana, yaptığı açıklamada, isyancı grup ADF'nin Beni şehrinin Rwenzori bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kibwana, saldırıda 10'u kadın 21 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin civarında sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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