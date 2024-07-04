Kongo'da isyancılar maden sahasına saldırdı! 4 Çinli işçi öldürüldü

Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup, Djugu bölgesinde Çinli şirkete ait maden sahasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4 Çinli maden işçisi yaşamını yitirdi, 9 işçi ise kaçırıldı.

CODECO üyeleri, bölgede sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.