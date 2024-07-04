İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5729
  • EURO
    35,2778
  • ALTIN
    2469.45
  • BIST100
    10864.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'da isyancılar maden sahasına saldırdı! 4 Çinli işçi öldürüldü
Dünya

Kongo'da isyancılar maden sahasına saldırdı! 4 Çinli işçi öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de (KDC) isyancılar maden sahasına silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan olayda 4 Çinli işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise kaçırıldı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Kongo'da isyancılar maden sahasına saldırdı! 4 Çinli işçi öldürüldü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup, Djugu bölgesinde Çinli şirkete ait maden sahasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4 Çinli maden işçisi yaşamını yitirdi, 9 işçi ise kaçırıldı.

CODECO üyeleri, bölgede sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • kongo
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.