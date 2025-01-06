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Dünya

Kongo'da isyancılar yakıp yıktı! 5 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların silahlı saldırı düzenledi. Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda 2'si kadın 5 sivil hayatını kaybetti.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Kongo'da isyancılar yakıp yıktı! 5 sivil hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde bulunan Loselose köyüne, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, birçok evi yağmalayıp ateşe veren isyancılar, 2'si kadın 5 sivili öldürdü.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

  • kongo cumhuriyeti
  • silahlı saldırı
  • kongo

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