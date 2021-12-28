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Dünya

Kongo'da isyancılara operasyon: 2 asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancılara karşı yürütülen operasyonda, 2 Uganda askeri hayatını kaybetti.

AA28 Aralık 2021 Salı 23:34 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 23:34
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Ulusal medyadaki haberlere göre, KDC'nin doğusu Virunga Ulusal Parkı'nda sınır ötesi operasyona katılan Uganda askerleri ile Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri karşı karşıya geldi.

Çıkan çatışmada 2 Uganda askeri hayatını kaybetti.

Çatışmanın ardından Virunga Ulusal Parkı'nın isyancı gruplardan temizlendiği belirtildi.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo
  • isyancılar

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