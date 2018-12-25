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Kongo'da meydana gelen trafik kazasında 50 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.
 
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.
 
Kazada, 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar başkent Kinşasa'daki hastanelere kaldırıldı.
 
Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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