AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:48

Uvira kenti Belediye Başkan Vekili Kiki Kapenda Kifara, bölgede geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tanganyika Gölü'ne yakın bölgelerde birkaç haftadır etkili olan sağanak yüzünden Uvira'dan geçen 3 nehrin taştığını belirten Kifara, taşkın sonucu oluşan sel ve heyelanlarda Uvira'da 30, Ruzizi platosunda ise 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ölü sayısı daha önce 24 olarak açıklanmıştı.

Felakette 15 bin evin kısmen veya tamamen yıkılmasıyla kent nüfusunun 5'te 1'ini oluşturan 75 bin kişi evsiz kaldı. Taşkınlarda 7 köprü de çöktü.

Ülkede her yıl nisanda başlayan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görüyor.