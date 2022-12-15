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Dünya

Kongo'da yaşanan felakette ölü sayısı 140'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'da şiddetli yağışları sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 140'a çıktı.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 01:23 - Güncelleme:
Kongo'da yaşanan felakette ölü sayısı 140'a yükseldi
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Hükümetten yapılan açıklamada, Kinsaşa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan seller ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

Hala 12 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinsaşa'nın 24 mahallesini vuran seller nedeniyle 400 bin ev hasar gördü, 300 ev yıkıldı ve birçok noktada toprak kayması meydana geldi.

Afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • şiddetli yağış

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