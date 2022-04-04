İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6975
  • EURO
    16,1406
  • ALTIN
    911.59
  • BIST100
    2311.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'daki saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kongo'daki saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grup saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:21
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Masambo köyüne Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evi ve iş yerlerini yağmalayıp yakan ADF üyeleri, 12 sivili öldürdü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Beni
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.