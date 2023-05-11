İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5522
  • EURO
    21,3853
  • ALTIN
    1273.35
  • BIST100
    4592.51
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 438'e çıktı
Dünya

Kongo'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 438'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki bulunan Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Kongo'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 438'e çıktı
ABONE OL

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 26 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 438'e yükseldiğini bildirdi.

Selde kaybolanların sayısıyla ilgili henüz resmi rakam olmadığını belirten Muyaya, sivil toplum kuruluşlarına göre 4 binden fazla kişinin hala kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış döneminde sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • ölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.