Kongo'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor

AA 13 Mart 2022 Pazar 23:04 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 23:04

KDC Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lualaba eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 75'yükseldiği ve birçok yaralının olduğu bildirildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenlerinin kaçak yolcu taşıması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni, dün, bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmıştı. Kazada 60 kişinin öldüğü kaydedilmişti.