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Dünya

Kongo'nun Bunagana kenti isyancıların kontrolüne geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bulunan stratejik konumdaki Bunagana kenti 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancıların eline geçti.

AA14 Haziran 2022 Salı 19:14 - Güncelleme:
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KDC ordusundan yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Bunagana kentinin kontrolünü ele geçirdiği doğrulandı.

M23 isyancılarının Ruanda tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, Bunagana kentinin ele geçirilmesinin KDC'nin işgal edilmesi girişimi olduğu ve Kongo ordusunun ana vatanı korumak için gerekeni yapacağı ifade edildi.

KDC ordusu ile ülkenin doğusunda bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 arasında haftalardır şiddetli çatışmalar devam ediyordu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • isyancılar
  • bunagana

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