Kongo'nun doğusunda birkaç köyün kontrolü isyancıların eline geçti

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:50

Yerel medyadaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yaklaşık birkaç kilometre mesafedeki köyler, kimliğini belirlenemeyen isyancıların saldırısına uğradı.

Uzun süren çatışmalar sonucunda Uganda sınırında bulunan Chanzu, Runyonyi, Kinyangurube ve Ndiza köyünün kontrolü isyancıların eline geçti.

Güvenlik güçlerinin, köyleri tekrar ele geçirmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

- 7 Mayıs'ta "askeri kuşatma" ilan edilmişti

Güney-Kivu eyaletinin Bakuvu şehrini ise 3 Kasım'da isyancı gruplar ele geçirmeye çalışmış, uzun süren çatışmaların ardından güvenlik güçleri şehrin güvenliğini tekrar ele geçirmişti.

Saldırıları, "A64" adlı yeni bir isyancı koalisyonunun düzenlediği öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs'ta askeri kuşatma ilan edilmişti.

Birçok isyancı grup, kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililerin görevden alınarak yerlerine askeri yetkililerin görevlendirilmesinden rahatsız olmuş, kuşatmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.