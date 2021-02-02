İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1545
  • EURO
    8,6154
  • ALTIN
    424.268
  • BIST100
    1515.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kongo'nun senato başkanına yolsuzluk suçlaması
Dünya

Kongo'nun senato başkanına yolsuzluk suçlaması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcılığı, yolsuzlukla suçlanan Senato Başkanı Alexis Thambwe Mwamba hakkında soruşturma başlattı.

AA02 Şubat 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 14:33
ABONE OL

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel yetkililer, Thambwe Mwamba'nın senato saymanlığı aracılığıyla 6 Ocak'ta Kongo Ticaret Bankasından 2 milyon avro, 1 milyon avro ve 1 milyon Kongo Frangı olmak üzere 3 ayrı çek aldığını ve bunun yolsuzluk olabileceği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığının soruşturma başlattığını açıkladı.

Yetkililere göre, Yargıtay Başsavcılığı, senato heyetinden soruşturma yetkisi vermesini ve Thambwe Mwamba'nın suçlamalara karşı savunma hazırlamasını talep etti.

Eski Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya yakınlığıyla bilinen Thambwe Mwamba, Haziran 2020'de Senato Başkanı seçilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.