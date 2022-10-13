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Dünya

Kongre baskınında yeni gelişme: Donald Trump ifadeye çağrıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
Kongre baskınında yeni gelişme: Donald Trump ifadeye çağrıldı
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Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.

Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.

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