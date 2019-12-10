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Kongre'den Trump'a S-400'lerle ilgili 'Türkiye'ye çağrısı'

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde anlaşma sağladı. İki komisyon da, Trump yönetimine, Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

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ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde anlaşma sağladı. İki komisyon da, Trump yönetimine, Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.
 
Komisyonların üzerinde mutabık kaldığı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) yıl bitmeden ABD Kongresi'nden geçmesi ve Başkan Donald Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.
 
İki Komisyon'un Türkiye'yle ilgili önerileri ise bağlayıcılığı değil ve tavsiye niteliğinde.
 
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonları, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin yasaklanmasını istedi.
 
Komisyonlar, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının F-35 programını tehdit ettiğini ve Trump yönetiminin Ankara'ya yaptırım uygulamasını gerektirdiği yönünde görüş birliğine vardı.

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