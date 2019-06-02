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Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana çarptı

İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı.

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İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. 

 

Ayrıntılar geliyor...

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