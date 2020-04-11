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Dünya

İtalya'da mafya devreye girdi: Kontrolü ele geçirebilirler

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ederken; yaşanan ekonomik kriz nedeniyle parası tükenen aileler için mafya devreye girdi. İtalyan mafyası üyeleri parası biten kişileri tek tek tespit ederek, gıda ve para yardımında bulundu.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 08:07 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:07
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Koronavirüs (Covid-19) İtalya’da can almaya devam ederken, ülke ekonomisinin oldukça kötüye gitmesi ülkedeki mafyayı harekete geçirdi. İtalya’daki mafyalar, ülkenin Campania, Calabria, Sicilya ve Pugliya gibi maddi olarak iyi durumda olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yiyecek yardımı yapmaya başladı. Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak " Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek" denildi.

'MAFYALAR HALKIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİR'

Calabria bölgesindeki Catanzaro Savcılığı’ndan Nicola Gratteri, "Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar, restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Eğer hükümet devreye girmezse, mafyalar insanlara sağladıkları hizmet ile halkın kontrolünü ele geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

İtalya’da 3 milyon 300 bin kişinin işsiz kaldığı düşünülüyor.

İTALYA’DA SON DURUM

İtalya’da koronavirüs nedeniyle 18 bin 279 kişi yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen vaka sayısı da 143 bin 626’ya çıktı.

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